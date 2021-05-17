Бывший замглавы жилищного комитета Петербурга получил пять лет тюрьмы за наркотики

Экс-чиновник Смольного получил пять лет за наркотики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всеволожский городской суд Ленобласти вынес приговор по делу бывшего заместителя председателя жилищного комитета Петербурга. Акима Гашенко обвиняли в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

- Чиновник был задержан оперативниками ФСБ 24 октября 2019 года. В багажнике автомобиля Toyota Land Cruiser 200, где находился Гашенко и его знакомый, был найден гашиш общей массой 97,89 грамма, - пишет газета «Петербургский дневник».

Отметим, что, по совпадению, день задержания оказался последним официальным рабочим днем чиновника в Смольном. Следствие и судебный процесс длились более полтора лет и только 14 мая 2021 года суд вынес вердикт: пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пока что приговор в силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.