20 садово-парковых предприятия Петербурга преобразуют в шесть бюджетных учреждений

В Петербурге преобразуют к новому году 20 садово-парковых предприятий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном утвердили концепцию преобразования садово-парковых предприятий города в бюджетные учреждения. В итоге ликвидируют 20 организаций, вместо них появятся шесть новых, в том числе отдельное ГБУ «Цветы», которое будет специализироваться на выращивании посадочного материала. Власти объясняют свое решение просто – ради единого эффективного управления хозяйством. Да и дела на таких предприятиях, мягко говоря, идут не очень хорошо.

- У большинства из 20 городских предприятий наблюдается сокращение чистой прибыли, низкая рентабельность и значительный износ садово-парковой техники. Кроме того, размер средней заработной платы садовников в 2020 году был почти на 50 % ниже средней зарплаты по Петербургу, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

В новом формате городские садово-парковые хозяйства начнут работу уже с 1 января 2022 года.