Зарплата врачей в Петербурге выросла на 14% за год

Зарплата медиков выросла за время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга подвели еще один итого «коронавирусного» 2020 года. Так, за время пандемии медицинские работники стали получать существенно больше. Зарплата врачей выросла на 14 процентов, а средний персонал и того больше.

- Мы должны были поддержать медицинских работников, которые приняли на себя основной удар. Заработная плата врачей за 2020 год выросла более чем на 14%, среднего медицинского персонала – на 21%, - отметил губернатор Александр Беглов.

Деньги на борьбу с пандемией выделялись из территориального фонда медстрахования, финансовую помощь оказывал и федеральный бюджет.

За лечение пациентов-петербуржцев городские медучреждения получили около 18,5 миллиардов рублей. Еще почти 12 миллиардов поступило за оказание помощи приезжим из других регионов.

В 2020 году доходы территориального фонда обязательного медстрахования составили 128,4 млрд рублей, бюджет был выполнен на 103,1%.