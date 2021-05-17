Трамваи вставали на улице Комсомола из-за отключения электричества

Трамваи встали на Комсомола из-за проблем с электричеством. Фото: vk.com/spb_today

Два серьезных инцидента с отключением электроэнергии произошли в Петербурге 17 мая. Ближе к вечеру жители Выборгской стороны сообщили о падении напряжения в домах и о том, что из-за этого на улице Комсомола остановились трамваи.

- Сижу дома на улице Лебедева, с полчаса назад сеть «просела» по ощущениям до 150 вольт, вентилятор замедлился, лампа притухла. Авария у Ленэнерго, несколько зданий «потухли», трамваи встали по всей улице Комсомола, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В пресс-службе Ленэнерго уточнили, что сбой был устранен и в 18:35 подача электроэнергии потребителям была восстановлена.

А утром понедельника неприятный сюрприз получили жители нескольких многоэтажек в районе метро «Беговая» около полудня в квартирах внезапно выключился свет. Предупреждений от ЖКС Приморского района не было. Без электричества людям, в том числе семьям с детьми, пришлось провести больше пяти часов.