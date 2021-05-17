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Происшествия17 мая 2021 21:00

Более 400 человек пострадали в ДТП за апрель в Петербурге

Погибли семеро
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Аварий с пострадавшими стало на 40% больше.

Аварий с пострадавшими стало на 40% больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Комитет по информатизации и связи привел статистику по ДТП, произошедших в городе за апрель 2021 года. Так, по данным ГИБДД, было зафиксировано 365 аварий с пострадавшими и погибшими.

- В результате погибло семь человек и ранено 409. К сожалению, по сравнению с апрелем прошлого года и количество аварий, и количество пострадавших значительно возросло, - отмечают в комитете.

Рост по сравнению с апрелем 2020 года составил около 40% по пострадавшим (269) и числу ДТП (235). И только смертность оказалась почти вдвое ниже, годом ранее жертвами аварий стали 13 человек.

Эксперты отмечают, что 80% ДТП происходит из-за нарушений правил дорожного движения водителями, поэтому в городе будет увеличено количество камер наблюдения, фиксирующих не только превышение скорости, но и встречное движение, поворот и разворот в неположенном месте, пересечение сплошных линий, нарушения на пешеходном переходе и так далее.

ДТП