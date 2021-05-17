«Зенит» официально ушел в летний отпуск

"Зенит" объявил о начале отпуска. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» официально объявил об уходе на летний отпуск. На отдых футболистам дается чуть менее месяца. Впрочем, большинство игроков будут задействованы на матчах сборных, в том числе на Евро-2020. Семь зенитовцев уже через пару дней присоединятся к команде Станислава Черчесова. Это Лунев, Жирков, Караваев, Кузяев, Мостовой, Оздоев и Дзюба. Кроме этого в сборные отправились хорват Деян Ловрен и бразилец Малком.

- Планируется, что сине-бело-голубые соберутся в Петербурге для прохождения первого летнего тренировочного сбора, который стартует 14 июня. Точное расписание летних сборов и информация о соперниках по товарищеским матчам появятся позже, - передает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что первый официальный матч сине-бело-голубых в новом сезоне будет с «Локомотивом» - за Суперкубок России. Игра состоится в июле.