65 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения в 2020 году

В Петербурге привлекли к дисциплинарной ответственности больше 60 чиновников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 2020 году в Санкт-Петербурге привлекли к дисциплинарной ответственности 65 чиновников. Об этом рассказал глава Контрольно-счетной палаты Северной столицы во время заседания бюджетно-финансового комитета. В основном, должностные лица получали за проступки замечания и выговоры, но не обошлось и без увольнений. По итогам двух расследований КСП, возбуждено 2 уголовных дела.

- За минувший год сотрудники КСП провели 257 мероприятий. В результате проверок выявлено более 3 тысяч нарушений, недостатков и рисков. В этот список входят 135 случаев нецелевого использования бюджетных средств и 125 случаев неэффективного использования бюджетных средств, - передает пресс-служба городского ЗакСа.

Но не все так плохо – в прошлом году благодаря работе Контрольно-счетной палаты в Петербурге устранили 1,8 тысячи нарушений на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.