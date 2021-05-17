Петербуржцы возмутились голой парочкой, занимавшейся любовью в Муринском парке

В Петербурге заметили на улице совокупляющуюся средь бела дня голую парочку. Фото: vk.com/spb_today_unreleased / vk.com/tynsa

Житель Санкт-Петербурга заметил сладкую парочку за занятием любовью в Муринском парке. Очевидец Сергей от шока снял коитус на видео и опубликовал его в соцсетях. Судя по записи, голые мужчина и женщина без лишних стеснений предались плотским утехам средь бела дня, выбрав себе вид на проспект Луначарского. При этом они даже не прятались – занимались сексом недалеко от тропинки.

- Не ходите в Муринский парк с детьми! – коротко сообщил Сергей под своим видео в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Горожане, в основном, пожурили любовников за поступок. Парочки принялись сравнивать с животными. Но нашлись и те, кто обвинил автора видеозаписи во вторжении в частную жизнь.

- Нормальный человек просто мимо пройдет… А этот «сам себе режиссер» еще и видео снимать начал, - недоумевает один из комментаторов.