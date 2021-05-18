В Петербурге отправили в колонию троицу, вымогавшую деньги у сокамерника в «Крестах»

В "Крестах" троица заключенных вымогала деньги у сокамерника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении троицы, которая вымогала деньги у своего сокамерника в «Крестах». Весь «квартет» находился в СИЗО по отдельным уголовным делам. 18 июля 2019 года трое заключенных сговорились и избили четвертого, требуя перевести им на банковскую карту 20 тысяч рублей.

Злоумышленники били мужчину палкой по ногам прямо в камере и снимали все на телефон. После этого они отправили архив истязаний матери пострадавшего. У той дрогнуло сердце, но она смогла отдать банде лишь 3 тысячи рублей. Далее смелая женщина пошла в полицию.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказания: Петрову в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Севастьянову – 5 лет лишения свободы в ИК особого режима, Тулинову – 5 лет 8 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.