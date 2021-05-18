Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 мая 2021 года: Вероятность новых ограничений по коронавирусу и кома солиста Мариинского театра

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро вторника, 18 мая 2021 года. К сожалению, в городе за неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Смольный вводит дополнительные койки для больных инфекций, в том числе вновь открывается один из павильонов госпиталя в «Ленэкспо». Видя ухудшение эпидситуации, губернатор Александр Беглов не исключил возвращение ограничительных мер. Как выяснила «КП», сначала вернутся штрафы за пренебрежение масками и «комендантские часы» для баров.

В Северной столице борются за жизнь солиста балета Мариинского театра. Давид Залеев упал с самоката ночью 13 мая и пробил голову. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому. По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, артист был сильно пьян. К слову, в Смольном подробно прокомментировали новые ограничения для сервисов по аренде электросамокатов. Одно из главных ноу-хау – индивидуальный регистрационный номер для каждого каршерингового транспорта.

Добавим, что в Петербурге два отца избили блогеров, переодетых в юбки. Мужчины потребовали юношей уйти с детской площадки, но, получив отказ, пустили в ход кулаки.