Уголовное дело возбудили после нападения собаки на 2-летнего мальчика в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело после нападения собаки на 2-летнего мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как бродячая собака напала на двухлетнего малыша и растерзала ему шею. Ребенок попал в больницу 16 мая 2021 года. В тот день утром он вместе с родителями и собакой приехал погулять к берегу озера Светлое в городе Сертолово. Там семья и встретила пса.

- Собака изначально накинулась на их домашнего пса, а ребенок попытался защитить своего любимца. Со слов фельдшера медучреждения, который первым оказывал помощь потерпевшему мальчику, его родители находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ребенка с множественными укушенными ранами сначала доставили в местную больницу, а после госпитализировали в петербургскую больницу имени Раухфуса.

Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности, повлекшей причинение по неосторожности тяжкий вред, поскольку в соответствии с федеральным законодательством осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных отнесено к компетенции органов местного самоуправления.