Знойная жара накроет Петербург 18 мая

Жара и грозы накроют Петербург 18 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очень жаркая погода установилась в Санкт-Петербурге. Во вторник, 18 мая 2021 года, синоптики обещают настоящее лето: температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, а периодически по городу будут проходить ливни с грозами, чтобы немного охладить знойный воздух.

- Сегодня, 18 мая, на синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим на восток Украины. Его стараниями при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в течение дня в Петербурге 25-27 градусов жары, по Ленинградской области плюс 24-29 градусов. Ветер при этом юго-восточный 4-9 метров в секунду с сильными порывами при грозе.