Молнии ударили в "Лахта центр" и телебашню в Петербурге во время ночной грозы 18 мая

Молнии ударили в "Лахта центр" и телебашню в Петербурге 18 мая / Фото: Стас Крутоверцев

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге прошла первая весенняя гроза в этом ногу. Начиная с полуночи 18 мая 2021 года все небо над городом сверкало, пораженное паутинами молний, вслед за чем были слышны мощные громовые раскаты. "Досталось" и городским высоткам: молнии буквально атаковали "Лахта центр" и телебашню. Эффектными фотографиями горожане поделились в социальной сети.

Разряды сверкали по всему городу / Фото: Стас Крутоверцев

Гроза налетела на Северную столицу поздним вечером, прокатившись по всему городу. Стремительные удары по телебашне, благо, не нарушили работу ее подсветки, как это уже бывало.

Молнии паутинами охватывали небо / Фото: Денис

Увидеть такое яркое зрелище петербуржцам предстоит еще несколько раз в течение недели. Так, во вторник в Петербурге установится не только 27-градусная жара. Синоптики обещают грозы и ливни с градом.