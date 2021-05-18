32-градусная жара и мощная гроза нагрянут в Ленобласть 18 мая

Грозы и 32-градусная жара ждут Ленобласть 18 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Необычно жаркий день дня середины весны ожидает жителей Ленинградской области. По прогнозу синоптиков во вторник, 18 мая 2021 года, в регионе установится 32-градусная температура, а вместе с ней в область нагрянут дожди, грозы и ливни.

- 18 мая начиная с 12-15 часов местами ожидаются грозы, ливни, град. При грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В МЧС Ленобласти напомнили, что хоть ливни и смогут приятно остудить 32-градусный зной, но при грозе необходимо соблюдать правила безопасности. Лучше всего не гулять на открытых местностях, а оказавшись в поле, прятаться под деревом опасно. Грозу стоит пережидать в низине, а еще лучше дома.

Купать в грозу также очень опасно. Дома следует закрыть окна, двери и дымоход, а также отключить на всякий случай электроприборы.