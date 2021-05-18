Пожар произошел в частном доме в Петербурге

Частный дом загорелся в Красносельском районе Петербурга утром 18 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рано утром во вторник, 18 мая 2021 года, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 07:57 часов. Горел частный дом. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Пожар произошел в доме 65 по улице Связи в Красносельском районе. Горела обстановка на втором этаже двухэтажного кирпичного частного дома, - рассказали о ЧП в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Сейчас с огнем борются 12 человек спасателей и три пожарные машины. Сообщений о пострадавших в результате пожара не было. После ликвидации огня специалисты проведут проверку, чтобы выяснить причину возгорания.