Эпичное видео ночной грозы в Петербурге 18 мая появилось в сети

Видео мощной первой грозы в Петербурге появилось в соцсетях Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшая гроза стала первой в Санкт-Петербурге с начала года. В ночь на 18 мая 2021 года гром и молния прокатились над всем городом, украшая небо паутинами электрических разрядов. Горожане не могли упустить такое великолепное зрелище из виду и стали снимать его на камеры и делиться в социальных сетях.

- Сегодня ночью в городе прошла первая гроза. Ловите пару крутых видосиков, - поделились эпичным видео в соцсетях.

На кадрах подборка грозы, которую можно было увидеть в разных районах города. В видео можно увидеть непосредственно откуда в огромных грозовых облаках бьет молния, разделяя небо.

Также горожане поделились фотографиями молний, бьющих в "Лахта центр".

А те, кто не успел насладиться первой грозой, смогут сделать это и сегодня. Синоптики обещают жару до 27 градусов, грозы, ливни и град.