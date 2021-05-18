Книжная аллея открылась на Малой Конюшенной в Петербурге

На Малой Конюшенной открылись Книжные аллеи Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной улице в понедельник, 17 мая 2021 года, открылась Книжная аллея. Литературное пространство будет доступно для гостей и жителей города каждый день с 10 до 20 часов вплоть до 17 октября. Среди представленных книг произведения петербургских писателей об истории города, детская литература и современная проза.

- Это уникальная, на мой взгляд, возможность для писателей познакомить со своим творчеством горожан и гостей города, приобрести новых поклонников. Книжные аллеи - это открытое пространство для живого диалога и дискуссий, - рассказал председатель комитета по печати Владимир Ряболов.

В уличных павильонах петербуржцам и гостям города будет предложено более 50 000 наименований книг петербургских писателей.

А с 26 по 29 мая на Дворцовой площади впервые пройдет петербургский международный книжный салон.