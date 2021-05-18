Видео падения солиста Мариинского театра с электросамоката появилось в соцсетях

Солист Мариинского театра пострадал при падении с электросамоката. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором хорошо заметен момент падения с электросамоката солиста балета Мариинского театра Давида Залеева. В результате ЧП артист получил тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в бессознательном состоянии.

- 17 мая из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что 13 мая в 01:22 от дома 43/1 по Лермонтовскому проспекту с закрытой черепно-мозговой травмой, острым алкогольным отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1990 года рождения, сообщил источник «КП-Петербург».

Как уже стало известно, пострадавшим оказался солист Мариинского театра, заслуженный артист Северной Осетии Давид Залеев.

На кадрах записи с камер наблюдения видно, что он ехал на самокате по тротуару и на скорости задел прохожего, после чего потерял равновесие и упал на асфальт. Удар был сильным. После госпитализации пациента пришлось ввести в медикаментозную кому. По факту ЧП ведется проверка.

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