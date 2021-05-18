Прокуратура показала видео и фото с места крушения вертолета в Архангельской области

Видео с места крушения вертолета в Баренцевом море показала прокуратура / Фото: СЗ ТУ

Всю ночь в Баренцевом море между островом Мудьюг и берегом Двинской Губы шла спасательная операция на месте крушения вертолета "Робинсон-44". Трагедия произошла вечером 17 мая 2021 года. В результате падения один человек погиб, двое пострадали и еще один пропал без вести.

- На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности Архангельского транспортного прокурора Даниил Смирнов. Сейчас проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Один человек числится без вести пропавшим / Фото: СЗ ТУ

Прокуратора также опубликовала фотографии и видео с места крушения вертолета.

Напомним, что после трагедии было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один погиб, двоих везут в реанимацию: Частный вертолет разбился у острова Мудьюг в Архангельской области

По предварительным данным, пилот судна перевозил охотников. Возбуждено уголовное дело (подробности)