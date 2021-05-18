Главный синоптик рассказал, ждать ли купального сезона в Петербурге до конца мая

Воздух прогрелся, но вода еще холодная. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синпотик Петербурга ответил на вопрос: ждать ли начала купального сезона до конца мая. Любопытство журналистов было не праздным, ведь сейчас в городе стоит аномально жаркая погода выше +20 градусов.

- Несмотря на то что погода теплая, будут облака. Мелководье прогрелось, а температура воды в целом +10… +13 градусов. Сейчас ждать прогрева воды не стоит, - рассказал «Невским новостям» Александр Колесов.

Другими словами, несмотря на прогревшийся до июльских показателей воздух не означает, что можно начинать купальный сезон. Тем более, что пока ни один из городских пляжей не получил одобрение от Роспотребнадзора по состоянию воды. Да и холодно пока.

- Для купания нужна температура воды около +18 градусов, и то не каждый пойдет. До конца месяца купальный сезон полноценно не начнется, - отметил синоптик.