Петербуржцы спасли краснокнижного осоеда от атаки ворон

Петербуржцы спасли краснокнижного осоеда / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге горожане спасли редкую птицу - хищника осоеда, внесенного в "Красную книгу". Выбившегося из сил пернатого заметили жители Приморского района. Осоед прибился к дому и пытался укрыться от атаки ворон, которые гоняли нежданного хищника по кругу. Об этом во вторник, 18 мая 2021 года, рассказали в комитете по природопользованию.

- Жители Приморского района обнаружили возле своего дома крупную хищную птицу и обратились в мобильную экологическую дежурную службу Комитета по природопользованию. На вызов приехала бригада, поймала птицу. Видимых ран у осоеда не было, но птица была сильно измождена, - рассказали в комитете.

Птицу загоняли вороны / Фото: Смольный

Пернатого отвезли в ветеринарную клинику. Оказалось, что хищник не только ослаблен, но и страдает от ряда заболеваний. Сейчас он проходит курс лечения. После чего его выпустят на волю.

Осоеды внесены в Красную книгу Петербурга. Северную столицу эти перелетные птицы посещают в мае и нередко становятся жертвами ворон.