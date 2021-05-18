В Смольном объяснили причину перетопа батарей в квартирах во время жары

Петербуржцам объяснили причину перетопа батарей в майскую жару Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 18 мая 2021 года, состоялось заседание правительства, на котором обсуждались вопросы минувшего отопительного сезона. Так, из-за того, что в город резко пришло "лето" после холодных майских праздников, несколько дней в петербургских домах стояла невыносимая жара: за окном +27, а батареи топят. Причину перетопа объяснила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

- Проблема кроется в инженерном решении. Нет систем автоматического погодного регулирования подачи тепла, из-за чего и дет перетоп, - заявила Дмитриева.

Председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук поддержал Дмитриеву, отметив, что данная система действительно может решить подобную проблему. Это спасет горожан не только от жары дома в жару за окном, но и сэкономит расходы на теплоэнергию.