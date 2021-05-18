Петербург готовится к ливням и подтоплениям дорог будущим летом

Ливневая канализация в некоторых районах сделана с ошибками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга готовятся к очередным подтоплениям дорог, которые происходят каждое лето. В Смольном признают проблему и заявляют, что причина всех бед - построенная с ошибками ливневая канализация. Но во многих местах исправить уже ничего нельзя.

- Есть ошибки строителей при прокладке ливневки, знаем это: под 90 градусов практически проложены трубы в Приморском и Калининском районах, в Шушарах. Уже не переделать. Уже продолжены дороги, вся инфраструктура. Ошибки других людей, но тем не менее надо следить, - заявил губернатор Александр Беглов на заседании правительства Петербурга.

Чтобы ситуация не повторилась, власти будут следить за сооружением коммуникаций в районах новостроек. А основное внимание в ближайшее время будет сосредоточено на реконструкции ливневой канализации в центре Петербурга.