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Общество18 мая 2021 11:15

Беглов предложил объединить платы за ЖКУ в единую квитанцию

Так пользователи смогут сократить расходы на комиссию при оплате
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Беглов предложил объединить платы за коммунальные услуги в единую квитанцию

Беглов предложил объединить платы за коммунальные услуги в единую квитанцию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 18 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялось заседание правительства города, на котором в повестке были самые актуальные вопросы. Так, начала месяца петербуржцев возмутило объединение плат за капремонт и электричество в единую квитанцию. Проблемы были с ошибочными суммами, а также большой комиссией, которую люди совсем не хотели платить.

Губернатор Александр Беглов отметил, что из-за большого количества квитанций от разных организаций, горожанам приходится платить еще и по несколько комиссий. Градоначальник предложил объединять платежки, чтобы избежать этого.

- Чтобы не получилось когда за каждую платежку надо платить копейку но в результате выливается в приличную сумму. Надо стараться объединять платежки. Понятно комиссия будет но минимальная. Нужно поработать вопрос, - отметил Беглов.

Также он упомянул технический сбой фонда капремонта, из-за которого горожанам приходили платежки в два-три раза больше.

- Технический сбой исправили, но чтобы такого больше не было.