Беглов потребовал, чтобы ошибок как с квитанциями за капремонт, больше не было

Счета за ЖКХ хотят объединять в одну платежку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов согласился с предложением объединять платежки за коммунальные услуги, чтобы избавить горожан от лишних комиссий при оплате каждого счета, но потребовал избегать ошибок, которые возникли при ситуации с оплатой взносов за капремонт.

- Чтобы не получилось когда за каждую платежку надо платить копейку но в результате выливается в приличную сумму. Надо стараться объединять платежки. Понятно комиссия будет но минимальная. Нужно поработать. И что касается капремонта: технический сбой – исправили – но чтобы такого больше не было, - заявил губернатор на заседании городского правительства.

Напомним, что с мая нынешнего года платежи по взносам за капремонт включены в квитанции «Петроэлектросбыта». Перенос данных привел к многочисленным ошибкам, из-за чего петербуржцы получили неправильные счета. Это вызвало волну возмущения со стороны горожан.