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Общество18 мая 2021 11:30

Петербург отмечает Международный день музеев 18 мая

Губернатор Александр Беглов поздравил музейщиков и горожан с праздником
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Беглов поздравил петербуржцев с Международным днем музеев

Беглов поздравил петербуржцев с Международным днем музеев

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 18 мая 2021 года, в мире отмечается Международный день музеев. Разумеется, этот праздник напрямую касается Санкт-Петербурга, города, который считается музеем под открытым небом. Музейщиков и жителей города с этой датой поздравил губернатор Александр Беглов.

- В период пандемии многим петербуржцам и гостям города особенно не хватало возможности соприкасаться с великими произведениями искусства, бывать в любимых дворцах и на научно-технических экспозициях. Но музеи продолжали работать в изменившихся условиях! Они вышли в интернет. Их сотрудники работали над новыми проектами, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что за минувший год в Петербурге прошло не мало фестивалей, выставок, вновь открылся после реставрации Елагин дворец, а 20 мая в Петергофе примет посетителей Екатерининский корпус.

Также в честь праздника Эрмитаж сделал бесплатный вход. Также свободно посетить музей можно будет 20 мая.