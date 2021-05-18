Подростки угрожали ножом двум школьникам в Петербурге

Полиция задержала малолетних хулиганов, пристававших с ножом к младшим школьникам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двоих подростков, которые угрожали ножом школьникам, задержали в Петербурге. Инцидент, по данным источника «КП», произошел еще 16 мая в городе Ломоносов, что в Петродворцовом районе города. С заявлением в полицию пришли обеспокоенные родители третьеклассников.

- По словам заявителей, хулиганы толкали и оскорбляли детей. В этот же день полицейские установили их личности. Обидчиками оказались два брата, 10 и 13 лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уже в отделении, куда нападавших привезли вместе с родителями, подростки заявили, что «просто баловались». Тем не менее, вопросом занялись инспекторы отдела по делам несовершеннолетних, которые провели профилактическую беседу.

Решается вопрос о привлечении родителей хулиганов к административной ответственности.