Полиции удалось раскрыть мошенническую схему по фейковым автоугонам

Полиция раскрыла схему с фейковыми угонами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полиции удалось раскрыть мошенническую схему, по которой злоумышленники инсценировали угон автомобиля, а после пытались получить выплаты от страховой компании.

- 14 января этого года в полицию обратился житель Пушкинского района, утверждавший, что у него угнали автомобиль «Хендай Генезис» стоимостью в 2,4 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, однако в ходе следствия удалось выяснить, что угон был инсценирован, сам же автомобиль злоумышленники перегнали в Москву со смененными номерами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала самого владельца иномарки, а также троих предполагаемых соучастников – правоохранители считают, что фейковый угон мог принести мошенникам 1,8 млн рублей в качестве выплат от страховой компании.

Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество, троих участников схемы, вместе с владельцем, задержали, еще одного оставили под подпиской о невыезде