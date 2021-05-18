Международный юридический форум открылся 18 мая в Петербурге

В Петербурге открылся в онлайн-формате Международный экономический форум Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 18 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге начал работать ежегодный Международный юридический форум. Мероприятие продлится до 22 мая. В нем примут участие более 400 спикеров, среди которых первые лица правительства, среди которых Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев и многие другие. С приветственным словом к гостям и участникам форума обратился губернатор Александр Беглов и отметил, что несмотря на онлайн-формат проведения из-за коронавируса, мероприятие собрало много внимания.

- Вам предстоит обсудить изменения в законодательстве, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции и изменением климата, вопросы цифровизации и защиты персональных данных. Уверен, что ваши рекомендации найдут широкое применение в практической работе, - сказал Александр Беглов.

В этом году на форуме пройдут традиционные дискуссии и круглые столы, но и многочисленные возможности для образования, повышения квалификации и нетворкинга. Всего на повестке дня 22 тематических треков.