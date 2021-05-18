Петербурженка отдала "сотруднику банка" все деньги от продажи своей многомиллионной квартиры

Петербурженка продала квартиру и отдала все деньги телефонному мошеннику Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга попалась на "крючок" телефонного мошенника, отдав ему все свои накопления, а также деньги пот продажи собственной квартиры. Поняв, что ее обманули, 66-летняя женщина обратилась в полицию днем 17 мая 2021 года. Она пояснила, что неизвестный "сотрудник банка" "раскручивал" ее почти месяц.

- 12 апреля по 12 мая женщине звонил неизвестный мужчина, представляясь сотрудником банка. Сначала он сказал, что с ее счета пытались снять деньги и посоветовал снять все накопления и перевести их на другой "безопасный счет", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщина так и сделала, в момент лишившись 6,4 миллионов рублей. После она взяла в разных банках кредитов и перевела их снова на счета, которые указал мошенник.

На этом все не закончилось. Петербурженка продала свою квартиру и эти деньги также перевела на счет, указанный "сотрудником банка". В итоге ущерб составил 11,6 миллионов рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело и проводит расследование.