Смольный сокращает сроки отключения горячей воды в домах

Сроки отключения горячей воды продолжат сокращать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга продолжат работу по сокращению сроков отключения горячей воды в летний период. об этом на заседании правительства заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

- Нам удалось сократить периоды отключения по 241 многоквартирным домам, и данная работа будет продолжена в следующем году, - отметил чиновник.

К следующему лету планируется сократить сроки отключения еще в двух тысячах жилых домов. Отметим, что ранее вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль потребовал сделать так, чтобы профилактика не накладывалась на выполнение планового ремонта труб, из-за чего некоторые горожане по месяцу оставались без горячей воды.

Что касается нынешнего лета, что 55% петербуржцев будут терпеть неудобства от 11 до 14 дней, 14% - от 5 до 10 дней, а в квартирах 31% горожан воды не будет всего от 1 до 4 дней.

Напомним, что «Комсомолка» публиковала график отключения горячей воды в Петербурге на 2021 год.