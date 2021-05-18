Губернатор предупредил о возврате ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Власти Петербурга готовы вернуть ограничения, если рост заболеваемости не прекратится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александр Беглов назвал условие, при котором власти будут вынуждены вернуть ограничения из-за коронавируса. Как сообщил глава города, в Петербурге пока сохраняется возможность провести грядущие мероприятия, такие как ПМЭФ, День города, чемпионат Европы по футболу и прочие, в реальном времени.

- Стараемся и будем делать все, чтобы провести. Но надо каждому жителю соблюдать правила безопасности, носить маски. Понятно, что все это надоело, да и мне надоело, но это норма жизни сегодня, - отметил Беглов.

Губернатор призвал петербуржцев вакцинироваться, если у горожан появится коллективный иммунитет, то праздники пройдут в очном формате. При этом Беглов отметил, что начался рост заболеваемости. И если он не остановится, то власти города будут вынуждены ввести ограничения.

- Надо вакцинироваться, другого пути нет. Начинается рост заболеваемости. Ситуацию держим, она не настолько критична. Но если продолжится, придется вводить ограничения. Не хотелось бы, - заключил губернатор.