Рост заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге 18 мая 2021 года

В Петербурге зафиксирован новый рост заболеваемости коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. На 18 мая 2021 года суточный прирост оказался выше предыдущего на 1,2 процент. Темпы пока не большие, но угроза заболеваемости повысилась.

- За последние сутки коронавирусом заболели еще 772 человека, умерло 43 и выздоровели 1032 пациентов,- сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге 18 мая 2021 года / Фото: Яндекс

За все время пандемии инфекцией уже заразились 428 917 человек, из них выздоровели 391 682 и скончались 13 844.

Ситуация не критическая, но Смольный уже начал рассматривать возможное ужесточение ограничений, чтобы избежать дальнейшего роста числа зараженных. В первую очередь возобновятся масочные проверки в торговых центра и в транспорте. Также возможен и "комендантский час".

"Ленэкспо" снова начал принимать больных коронавирусом. Сейчас работает один из корпусов.

В Ленинградской области ситуация выглядит стабильно на протяжении долгого времени. Среди новых заболевших 89 человек, умерли 9 и 82 выздоровели. За все время инфекция была выявлена у 44 071 человек, умерли 1317 и выздоровели 41 2827