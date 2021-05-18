Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на время проведения матчей ЕВРО-2020

На время ЕВРО-2020 в Петербурге предлагают ограничить продажу алкоголя Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются ограничить продажу алкоголя во время проведения матчей чемпионата Европы по футбола ЕВРО-2020, который состоится уже этим летом. Будут запрещено продавать спиртные напитки в стеклянных бутылках. В первую очередь, это надо, чтобы обезопасить окружающих, пояснили в ЗакСе 18 мая 2021 года.

- Законопроект об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре направлен на обеспечение безопасности как болельщиков, которые приедут в наш город, так и непосредственно жителей Петербурга. Это главное условие проведения любого массового мероприятия, а тем более такого выдающегося спортивного праздника как Чемпионат Европы. Стеклянная тара – травмоопасна, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

На бары, кафе и рестораны это правило распространяться не будет. А вот в фан-зонах такой запрет планируется ввести не только на дни проведения в Петербурге матчей: на целый месяц с 11 июня в тематическом парке у "Юбилейного", с 1 по 11 июля вокруг фан-зоны на Дворцовой площади.