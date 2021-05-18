Большие счета за отопление в Петербурге объяснили дырявыми фасадами

Энергоэффективность панельных домов будут повышать при капремонте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Жилищного комитета Виктор Борщев объяснил, почему некоторые петербуржцы этой зимой получали большие платежки за отопление. Одной из причин, по словам чиновника, оказалось плохое состояние зданий, через стены которых тепло в буквальном смысле просачивалось на улицу.

- При капремонте применяем современные материалы, чтобы повысить энергоэффективность домов, в том числе хрущевок, панельных (заменяются межпанельные швы). Но особое внимание обращаем на текущем ремонте где совсем уже дырявые стены, где были жалобы. Большой объем запланирован. Постараемся решать максимально эти вопросы, - отметил на заседании правительства чиновник.

Если в прошлые годы особое внимание уделялось фасадам центральных районов, то сейчас внимание сфокусировано на окраинах- в порядок приводят панельные дома.

Там же, где произошел «перетоп» и люди получили большие счета за отопление, был сделан перерасчет или возврат денег. А чтобы горожане не жарились в квартирах поздней весной, дома оборудуют температурными датчиками.

- При капремонте инженерных сетей обязательно ставим системы погодного регулирования. Решение принято, - отметил Виктор Борщев.