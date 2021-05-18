Песков ответил, могут ли перенести ПМЭФ из-за ухудшения эпидобстановки в Петербурге

Песков заверил, что планов переносить ПМЭФ в 2021 году пока нет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, могут ли перенести мероприятие, так как в Северной столице в последние дни наблюдается рост заболеваемости по коронавирусу. Песков отметил, что пока в планах переносить ПМЭФ нет: подготовка к нему идет по плану.

- Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Пока никаких изменений, все идет своим чередом, - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов назвал продолжающейся рост заболеваемости условием для возможного ужесточения коронавирусных ограничений.