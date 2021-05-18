На обеспечение безопасности петербургских школ требуется 3 миллиарда рублей

Безопасность петербургских школ оценили в три миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Путиловская назвала сумму, которая требуется для обеспечения безопасности всех городских школ. Размер денежных вливаний, по подсчетам чиновников, должен превысить три миллиарда рублей. Но не сразу.

- Для развития программы по антитеррористической защищенности требуется свыше трех миллиардов. Это потребность не одного года, понятно. В этом году имеются средства в размере 1,7 млрд рублей, - отметила Путиловская на заседании городского правительства.

Средства пойдут на закупку оборудования, систем видеонаблюдения и контроля доступа, установку ограждений и так далее.

Напомним, что после теракта в Казани, жертвами которого стали девять человек, в том числе семеро школьников, губернатор Петербурга поручил провести комплексную проверку безопасности учебных заведений.