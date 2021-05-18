Змею поймали на пороге жилого дома в Петербурге

Змею заметили на пороге дома в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербург неожиданно приползли змеи. Небольшого ужа во вторник, 18 мая 2021 года, заметили на пороге дома на Московском проспекте. "Ушастый" уже забрался по лестнице ко входу и разместился на плитке в теньке. Змею все же поймали и отнесли подальше от города.

- Хвостоголовую поймал сотрудник института и поместил в мешок, чтобы отправить по месту естественного обитания, где змейка бегом уползла от своего спасителя к ближайшему пруду, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

Петербуржцы порадовались поступку мужчины, не оставившего ужа в большом городе, ведь далеко не каждый решится спасать змею.

Откуда взялась змея в жарком городе, неизвестно. Однако летом петербуржцы иногда встречают подобных гостей даже в центре Северной столицы.