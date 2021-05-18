МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Петербурге

В среду и четверг над Петербургом будут громыхать грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей Северной столицы об очередном ударе стихии. По прогнозам синоптиков, на которые ссылаются спасатели, в среду, 19 мая, ожидается непогода с ливнями и грозой.

- 19 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 20 метров в секунду, - уточняет пресс-служба экстренного ведомства.

По данным петербургского гидрометцентра, в среду ожидается облачная, с прояснениями, погода. Дожди, ливни и грозы ожидаются ночью, а также во второй половине дня. Ночью возможен и туман.

В ночное время температура воздуха составит +15...+17, а в дневное +23...+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Непогода не покинет Петербурга и в четверг. На 20 мая синоптики также обещают дожди с грозами. Дневная температура упадет до +18 градусов.