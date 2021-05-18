В "несуществующей парадной" дома купца Полежаева в Петербурге нашли старинный лифт

Старинный лифт нашли в "несуществующей парадной" в историческом доме Петербурга / Фото: Центральный район за комфортную среду обитания Фото: СОЦСЕТИ

Необычную находку сделали жильцы доходного дома купца Михаила Полежаева, расположенного на пересечении Старорусской и Новгородской улиц Петербурга. Здание с 2009 года является объектом культурного наследия города, однако, как оказалось, полностью не изучено. Всегда жильцы пользовались "черным входом", а парадная лестница была закрыта. В апреле 2021 года жители дома пожаловались на неприятный запах и решили сами открыть вход на лестницу.

- В доме Полежаева, в парадной, "которой не существует", но выход на которую удалось обеспечить благодаря настойчивости собственников и силе социальных сетей летом прошлого года, была сделана еще одна удивительная находка! Вчера там был обнаружен лифт! Да не какой-нибудь, а старинный, - рассказали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Жильцы подозревают, что в доме еще есть "тайный лифт". Найденный же петербуржцы призывают отремонтировать, так как он является частью архитектурного наследия. Но пока что он стоит в запустении и уже претерпел налет вандалов.