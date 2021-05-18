На могиле режиссера Алексея Балабанова все же поставят памятник

С момента смерти на могиле режиссера стоит простой деревянный крест. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вдова кинорежиссера Алексея Балабанова, снявшего такие известные картины, как «Брат» и «Брат-2», все же решила установить памятник на могиле мужа. Сама Надежда Васильева не особо стремилась это сделать, но все же уступила просьбам поклонников режиссера.

- Мы оба с Алексеем люди простые. Ему, как и мне, хотелось, чтобы на могиле стоял простой деревянный крест и все. Но спешу успокоить поклонников творчества, которые просили установить памятник, мы поставим его в середине июля, - рассказала вдова газете «Петербургский дневник».

Автором надгробия стала она сама, так как никакие сторонние работы не подошли. Памятник будет минималистичным, без портрета.

Напомним, что Алексей Балабанов умер под Петербургом в мае 2013 года, во время работы над очередным фильмом. Он похоронен на Смоленском кладбище, неподалеку от своего места жительства на Васильевском острове. На момент смерти режиссеру было 54 года.