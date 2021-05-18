Губернатор Санкт-Петербурга награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этим же указом отмечены и другие известные горожане.

- За большой вклад в социально экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу, - говорится в тексте указа о награждении Александра Беглова.

Также Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени награжден ректора Российского гидрометеологического университета Валерий Михеев.

Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая удостоена Ордена Почета, а Орден Александра Невского присвоен артистке Александринского театра Галине Карелиной.

Звание «Заслуженный работник Здравоохранения РФ» присвоено старшей медсестре Людмиле Винник и медсестре Валентине Суровицкой из Центра радиологии имени Гранова.