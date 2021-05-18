Движение по улице Коллонтай ограничат на полгода

Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые ограничения движения с 19 и 20 мая анонсировала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Они коснутся жителей Петроградского, Красногвардейского и Центрального районов города.

- С 19 по 31 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Петровскому проспекту от дома 13 до Петровской площади, - говорится в сообщении ГАТИ.

С четверга, 20 мая и по 10 декабря, из-за работ по прокладке газопровода, будет ограничен проезд по улице Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Лопатина.

А с 20 мая по 8 июля в связи со строительством пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по Новгородской улице от улицы Моисеенко до Кирочной улицы и по Кирочной улице от Новгородской улицы до дома 24, литера И по улице Моисеенко.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.