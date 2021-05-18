Петербуржцы загадили побережье Финского залива

Загаженный пляж назвали "Свиньин". Фото: vk.com/ugozapad_spb78

Жители южной оконечности Красносельского района жалуются на помойку, в которую превратилось побережье Финского залива. Речь о пляже, расположенном рядом с Балтийским бульваром, в конце улицы Маршала Казакова. После долгих выходных здесь все усыпано осколками пустых бутылок, а из песка опасно торчат брошенные мангалы. Из кустов пахнет, как из туалета.

- Поведение людей безобразное. Когда я переезжала сюда, мне сказали, что рядом есть пляж, зеленая зона. А что в итоге? Все испортили за несколько лет, - рассказала «Невским новостям» одна из местных жительниц.

Женщина жалуется, что ни муниципальные ни районные власти не торопятся решать проблему, дабы небольшой кусочек побережья снова был приятен для отдыха горожан. А пока сами люди окрестили пляж Свиньин, чтобы сразу было понятно, кто здесь мусорит.