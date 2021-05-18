Ни один полностью вакцинированный петербуржец не лежит в реанимации

Ни один полностью вакцинированный петербуржец не находится в реанимации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вакцинация - самая надежная защита от коронавируса. По состоянию на 18 мая в реанимациях Петербурга нет ни одного человека, получившего оба компонента вакцины. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- По информации из наших стационаров, которые принимают коронавирусных больных, в реанимациях нет ни одного пациента, который бы получил оба компонента вакцины. Прививка является на сегодняшний день самой надежной защитой от тяжелого течения заболевания. Поэтому призываю наших сограждан не откладывать вакцинацию, - отметил чиновник на своей странице ВКонтакте.

Также Лисовец написал, что в последнее время эпидемиологическая обстановка в городе начала ухудшаться. Заболеваемость растет, а число госпитализаций увеличилось на 25%.Темпы вакцинации отстают от этих показателей, что достаточно тревожно.

Власти города уже заявили о возможном возвращении карантинных ограничений, если число заражений останется слишком высоким.