Суд арестовал одного из самокатчиков, избивших писателя на Невском проспекте

Пострадавшим в стычке с самокатчиками оказался писатель Валерий Айрапетян. Фото: кадр с видео: youtube/com / Mobotix Webcams Russia

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест на два месяца одного из группы самокатчиков, избивших писателя Валерия Айрапетяна на Невском проспекте. Вечером 18 мая в суд привезли студента-второкурсника одного из вузов, участвовавших в потасовке.

- Задержанный и иные неустановленные лица, не позднее 23 часов 51 минуты 13.05.2021, находясь на Дворцовой площади, имея умысел на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, арендовали электросамокаты, после чего на них двигались по пешеходному тротуару Невского проспекта на значительной скорости, не применяя мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге самокатчики сбили сначала одного мужчину, а потом и второго. Им и оказался писатель Валерий Айрапетян, осмелившийся ответить группе шальной молодежи. За это мужчину несколько раз приложили о тротуар - один из самокатчиков занимается борьбой. В результате писатель получил переломы ребер и другие травмы. Однако задержанные вину не признали.

По статье «Хулиганство» им грозит до семи лет лишения свободы.