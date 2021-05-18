Череп человека нашли в лесу под Волховом

Полиция выясняет, откуда в лесу взялся человеческий череп. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующую находку сделал сотрудник одного из лесничеств Ленобласти, обходивший территорию в районе деревни Хмелевик Волховского района. Проходя между населенным пунктом и станцией Юги, мужчина наткнулся на человеческий череп.

- 17 мая в 14:40 в полицию Волховского района поступило сообщение о том, что в лесном массиве обнаружены останки человека, - сообщает источник «КП-Петербург» правоохранительных органах.

На указанное место выехали полицейские, которые действительно обнаружили человеческий череп, который пролежал в лесу явно не один день. Других костей или следов нахождения останков не нашлось. В итоге череп был изъят, по факту произошедшего ведется проверка.