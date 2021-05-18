Суд отправил в СИЗО девятиклассника-самокатчика, обвиняемого в избиении прохожего на Невском

Суд отправил в СИЗО двух обвиняемых в избиении прохожего на Невском проспекте. Фото: кадр с видео: youtube/com / Mobotix Webcams Russia

Суд отправил в СИЗО второго самокатчика, которого обвиняют в избиении прохожего на Невском проспекте. Напомним, пострадавшим оказался петербургский писатель Валерий Айрапетян, ему сломали несколько ребер. Возбудить уголовное дело потребовал сам глава Следкома Александр Бастрыкин. Спустя пару дней полиция задержала двух молодых людей. Первого, студента-второкурсника, уже арестовали. Вину он не признал.

Второй парень, 20-летний детина-девятиклассник, уроженец Азербайджана, клянется, что полицейские задержали не того. Но суд не поверил, срок заключения под стражей – до 15 июля 2021 года.

- Подсудимый и защитник возражали, указав, что молодой человек непричастен к вмененному деянию, скрываться от следствия не намерен, не судим, имеет на иждивении мать. Просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что обоим хулиганам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.