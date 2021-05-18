Московский суд взыскал с Навального и его соратника компенсацию в пользу Пригожина

Суд удовлетворил иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение по иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову.

По сообщению пресс-службы компании «Конкорд», суд удовлетворил иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации и признал сведения, распространяемые Навальным и Миловым на YouTube-канале «Навальный Live», порочащими и оскорбительными.

Суд постановил взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей, а также обязал их удалить материалы, содержащие порочащие и оскорбительные заявления в течение десяти дней. В случае, если эти материалы так и не будут удалены, с ответчиков ежедневно будет взыскиваться дополнительный штраф в размере одной тысячи рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что иски Пригожина никак не связаны с политическими взглядами и нацелены исключительно на соблюдение ответчиками законов РФ.

Ранее Тверской суд Москвы оставил решение по иску Пригожина к Любови Соболь в силе.