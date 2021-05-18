Заболеваемость коронавирусом выросла на 252% за неделю в Петербурге

В Петербурге за неделю на 252% выросло число зараженных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суточное количество больных коронавирусом резко выросло на 251,88% по сравнению с прошлым вторником. По информации Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, 11 мая в городе диагностировали инфекцию лишь у 399 человек, а 18-го числа – у 1 404. В Смольном призывают не паниковать и объясняют, что вмешался фактор майских праздников, когда жители Северной столицы традиционно пренебрегали обращениями к врачам.

- За этот же период увеличилось количество госпитализаций – на 5,39%. Число выздоровевших увеличилось почти на 406%, с 204 человек до 1 032. В стационарах свободно 14,5% коек. Доля тяжелобольных составляет 22%. На ИВЛ находятся 186 пациентов, - сообщается в свежем отчете экспертов при Смольном.

Что касается вакцинации, то привились двумя компонентами в Петербурге уже 526 303 человека. Напомним, в Смольном не исключают возвращения ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидситуации.